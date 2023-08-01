民進黨今大選提名策略小組召開會議，新聞部主任張志豪轉述會中決議，屏東縣第2選區立法委員提名候選人許展維因個人因素，向民進黨中央黨部提出退選聲明書，放棄本黨立法委員提名，會中決議提請中執會同意許展維同志退選。至於徵召誰出戰？據了解，大家還是繼續勸說立委莊瑞雄；張志豪表示，下次提名策略小組會議討論後，送中執會同意徵召。

張志豪表示，該選區將以徵召方式完成後續提名作業，交由提名策略小組成員，陳其邁、王定宇、潘孟安、許立明、鄭文燦、柯建銘，並徵詢屏東縣長周春米之意見，共同推舉適當之人選。

據轉述，會中提到，將持續勸進莊瑞雄，在前一階段努力下，包括潘孟安、鄭文燦，都已經有找立委莊瑞雄另外也拜託同派系的立委羅致政，還有正國會的中常委陳茂松也加入拜託莊瑞雄行列，目前大家認為莊瑞雄是即戰力又有高知名度。

不過也有人認為，若要莊瑞雄選，黨內也要出手，讓無黨籍蘇震清的兒子退選等蘇家因素要處理。