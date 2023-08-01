台達電今天下午舉行法說會，AI伺服器夯，台達電因在各大雲端伺服器廠伺服器電源主要供應商，成為AI伺服器浪潮下最大受惠者，AI伺服器電源訂單狀況成為法人關注焦點。

董事長海英俊表示，現在AI伺服器很夯，大家都在談，但各自的定義不同，目前台達在廣義伺服器電源市佔率超過一半，所有AI伺服器客戶我們都沒有缺席，若依最嚴謹3000瓦以上，甚至5000瓦到6000瓦，以GPU為主的AI伺服器電源來看，約佔台達整體伺服器電源15%，現在AI伺服器電源在手訂單很多，看起來明年會比今年多很多，佔比亦會持續增加。

目前台達電源產品年營收約40億美元，海英俊表示，伺服器電源約佔整體電源產品一半，約20億美元，若依AI伺服器佔伺服器電源10%到15%推估，AI伺服器營收已達2億美元到3億美元，由於AI伺服器電源毛利率很好，對整體毛利率將有正面助益，我們長期目標是毛利率30%，淨利率10%及ROE 20%。

在電動車方面，鄭平表示，電動車零組件去年營收約7億美元，由於一個機種開發時間很長，訂單很早就下來，預估今年可望成長1倍，且未來2到3年的訂單也很穩定，除非市場出大問題，這些都在計畫中，隨著經濟規模擴大，電動車已連3季獲利，雖然毛利率比其他產品低，但每年金額累積上去，獲利也會愈來愈好。

展望第3季，鄭平表示，今年看到比較大幅成長是EV及AI相關電源產品，充電樁及微電網領域亦會成長，至於其他產品成長有限，第3季會比第2季好一點，算穩定成長。