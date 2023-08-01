許多人都會在美式賣場好市多採購冷凍食品。一位男子分享，好市多販售的B牌冷凍高麗韭菜餃相當好吃，讓他吃完後忍不住上網推薦，貼文一出引發熱議，更有曾短居美國人士大讚，在當地非華人的一般超市中若要選購水餃、鍋貼，「就只推薦這個牌子」，不過也有不少素食者提醒，該款餃子內容物包括洋蔥、青蔥等，有相關忌諱者食用前最好注意。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，貼出數張自己烹飪B牌冷凍高麗韭菜餃的照片，「這個好吃，推一個」；根據好市多官網，B牌冷凍高麗韭菜餃原產地是韓國，內餡雖然沒有肉，不過混合了高麗菜、韭菜、青蔥、洋蔥、粉絲，不須解凍就可直接油煎為鍋貼或蒸煮為蒸餃。

對此，許多人紛紛回應，「這個不錯吃，味道夠不用沾醬，內餡高麗菜粉絲，非素食，用蒸的，一杯水就夠了，女生大約5至6顆，配湯或飲料就很飽」、「喜歡吃韭菜盒子的我也想試試」、「煎起來好像鍋貼，感覺很好吃耶」、「不管素不素的部分，美國一般、非華人超市裡，如果想要買冷凍的水餃鍋貼，就只推薦這個牌子，我在美國短住的時候，B牌根本是救星」。

另外不少素食者提到，「有洋蔥、青蔥，純素者不行哦～對了，還有看到牛肉香料」、「五辛素」、「吃五辛素好朋友的食物」、「這個餃子有個淡淡的素味我很喜歡！」。