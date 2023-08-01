代理日本牛角燒肉的捷利國際餐飲集團先前無預警倒閉，導致牛角燒肉也7間分店暫停營業，也害得員工丟了工作。牛角燒肉總部曾有意讓相關分店改成直營，並繼續請原分店員工工作，如今計畫實現。總部聲明表示，原捷利旗下所加盟的牛角燒肉店，現回歸台灣直營總部「東京牛角股份有限公司」，有5家分店即將恢復正常營運，且有願意繼續留任的員工都可轉為直營公司的員工。

各分店恢復營業日程如下：高雄義大店8月7日~8月13日期間內恢復營業；台中豐原太平洋店、台南永康愛買店、嘉義耐斯店、屏東太平洋店均於8月3日恢復營業。

此外，關於原「捷利國際餐飲股份有限公司」加盟店夥伴後續的工作規劃，預計恢復營業的牛角燒肉分店中，有意願受雇於本公司繼續工作者，為保障其生活，牛角總部「東京牛角股份有限公司」將在可判定範圍內提供部分金額作為生活補助，並提供自112年8月1日起雇用的就業諮詢。