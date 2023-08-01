2023年7月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數PMI46.1，已連續5個月緊縮，指數回跌2.2個百分點。調研單位中華經濟研究院長葉俊顯說，6月台灣PMI 曾躍升7個百分點至48.3，感覺上7月像「煙花散了！」，沒有發生市場期待的持續復甦。

葉俊顯指出，7月台灣PMI難以提振，有主要兩大因素造成：一、終端需求不見持續回溫，造成廠商信心不足、二、大陸復甦紅利消失，沒有如預期對台商出現提振效果，7月中國財新PMI實際上也還處於緊縮，原先預估第三季景氣見底，現在看來有些疑慮，消化庫存還需往後延宕。

製造業的低迷，並沒有影響到內需，呈現十分明顯的兩樣情。同樣1日公布的7月台灣非製造業採購經理人指數NMI為55.7， 連續9個月擴張，指數續揚1.1個百分點，來自內需暢旺，商業活動指數已衝至60.6的歷史新高，八大產業NMI部份，金融保險業已連續2個月呈現擴張，回升最為強勢。

NMI八大產業的「未來展望指數」已連續2個月擴張，7月指數續揚0.7個百分點至50.8，為2022年4月以來最快擴張速度。