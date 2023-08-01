由華納兄弟出品的《芭比》和傳記片「原子彈之父」《奧本海默》於暑假檔上映，兩片同一時間上映，又都是同公司出品，許多網友表示要兩片一起看，還製作「芭本海默」的迷因圖，但卻引來日本網友的不滿，由於二戰期間日本廣島市和長崎市被投下原子彈，有數十萬日本平民喪命，戳痛日本的歷史傷痕，日本華納也譴責美國總公司行為不當。

由好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie）和萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演的電影《芭比》是全球女孩都熟悉的娃娃，上映前就獲得外界大量關注，許多人都關心真人版是否會創造出新商機；知名導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）拍攝的傳記電影《奧本海默》講述原子彈之父的故事，兩片同時間上映，且外界呼聲都很高，這也引起網友製作兩片的各種融合圖片，大玩迷因哏，引起「芭比海默」（Barbenheimer）效應。

Do you realize that this is a nuclear weapon which took 200,000 Japanese civilians’ lives? Asian people’s deaths are something you can joke about…?



That really is a summer to remember for us. Delete these replies and make an official statement.#Barbenheimer #NoBarbenheimer pic.twitter.com/gru4OtKict — kat (@rpth6) July 31, 2023

芭比的照片被後製上原子彈爆炸等場景，也將兩位電影主角合成到一起，大開原子彈的地獄哏，電影《芭比》的官方推特還在「芭本海默」迷因下留言「這會是很難忘的暑假」，甚至友善回應以日本核彈爆炸雲合成芭比髮型的網友，這行為戳中日本的民族傷痛，揚言抵制《芭比》，並發起「#NoBarbenheimer」運動。日本華納兄弟於7月31日發出道歉聲明，表示「芭比海默」的風潮非官方主導，但仍對美國華納做出欠缺考慮的發言感到遺憾，並要求美國華納針對此事修正行為並回應。