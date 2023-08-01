前「棒棒堂男孩」成員王勁中過去以代購演唱會門票為由，詐騙正妹護理師王姓女子等人，還款後獲緩起訴處分。未料，他改其他手法，4年前透過交友軟體詐騙3名女網友合計250多萬吃上官司，且開庭時態度不佳，甚至嗆法官：「遲到總比不到好」，上周判決出爐，獲判2年有期徒刑，另3月得易科罰金，可上訴。

王勁中2019年起於交友軟體「Tinder」自稱在家族企業銀行上班，進而認識葉女並發展成情侶關係，之後以投資、交貨款、親人住院等理由，短短半年得手139萬；同樣地，黃姓女子也被設下愛情陷阱，先炫富騙取她的信任，後續編造家人在加拿大、與議員喬事情等理由急需用錢，一共騙走黃女110多萬元。

除此之外，他也告訴簡女在大陸需使用支付寶，以換匯名義要求匯款，並出示網路銀行換款的截圖，騙得2萬多元。對於上述情形，法官審理認為王勁中本身債信狀況不佳，卻對外營造富有的人設，並在交友軟體捏造姓名、生日、身分證字號，令3名原告誤信具還款能力，足認主觀上有詐欺犯意，另他開庭多次遲到，經勸諭竟回嘴「遲到總比不到好」，加上原住民身分獲得義務律師協助，態度卻不尊重，最終台北地院依3個詐欺罪判決2年有期徒刑，另3月徒刑得易科罰金，可上訴。

影片取自《中天新聞》

目前王勁中與簡女已和解並履行調解條件，也跟黃女調解，然後約好分期還款卻至今未履行，至於葉女則至今未和解。