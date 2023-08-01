宜蘭縣消防局急救到院前心肺功能停止患者（OHCA），成功率創歷年新高，今年6月攀升到40％；其中，從事消防行列第6年的邱瑞恩，他印象最深刻的是1名新生早產兒躺在跟18歲小媽媽的胎盤、臍帶混在一起的血泊中，接觸到男嬰時已呈現OHCA，協助給男嬰呼吸，經急救後平安出院，真的開心又感動。

據消防局統計，截至今年6月底，執行到院前無呼吸、心跳的患者，經急救2小時內有恢復生命徵象的有77人，急救成功率為28％，較去年同期上升7.72％，並超越去年度全國非6都急救率21.11％。縣長林姿妙為鼓勵救護同仁的辛勞，特別在今（1日）縣務會議中親自頒獎。

此次獲獎消防同仁共31人次，13件康復出院，其中吳崧瑋、游竣凱、趙三奇及邱瑞恩等4人，各有2件患者康復出院，表現極為優異。林姿妙說，看到消防同仁傑出的表現，甚感欣慰，13人康復出院，代表13個家庭因消防急救精確而得以完整，為消防救護實力的提升，更是縣民生命健康保障的最佳證明。

將邁入消防行列第6年的冬山分隊隊員邱瑞恩，為高級救護技術員（TP），今年4月5日首次碰到新生兒患者，他與同仁破門進入民宅，看到眼前影像大為震驚，產婦在床上臨盆，早產男嬰無生命徵象，靜靜的與滑出產婦體外的胎盤躺在血泊之中，研判嬰兒已出生20分鐘，狀況非常不樂觀。

邱瑞恩隨後打起精神緊急進行CPR、建立呼吸道，男嬰不僅恢復呼吸心跳，還平安出院，他開心又感動，直呼「新生兒生命力太強了」；他說明，急救新生兒最重要是建立呼吸道部分，加上救護車上器材有限，要到醫院端才有完整設備，要是一般成年人OHCA超過20分鐘大都回天乏術了。

另羅東分隊的趙三奇指出，各大醫院近來處於爆滿狀態，呼籲大眾愛惜救護資源，留給急重症病患和真正需要救護的人；也感謝善心人士捐贈醫療器材，像是氣管插管組耗材、自動心肺復甦機（LUCAS）及腎上腺素、骨針等急救用藥，藉此提升急救成功存活率。