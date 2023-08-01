根據美國民主黨國會議員，一名證人在共和黨主導的國會調查作證時說，總統拜登之子韓特在烏克蘭經商時，設法營造能接近自己父親的假象，但時任副總統的拜登未涉及任何交易。

路透社報導，韓特（Hunter Biden）的前合夥人阿契爾（Devon Archer）今天出席聯邦眾議院監督委員會（House Oversight Committee）主持的閉門問話。未經證實的指控稱拜登直接參與韓特在烏克蘭的商業交易，共和黨議員希望藉由此次問話釐清此事。

參與問話的民主黨眾議員高德曼（Dan Goldman）告訴記者，阿契爾沒有提供拜登有不當行為的證據。

問話重點是2010年代，韓特時任烏克蘭天然氣公司Burisma董事，拜登則是歐巴馬總統領導下的副總統。

高德曼說：「他不得不營造能接近他父親的假象，設法把阿契爾作證時說他沒有參與的事攬成自己的功勞。」

共和黨人聲稱，拜登在兒子的商業交易中扮演有自覺的角色，並從交易中獲利。白宮則表示，拜登從未與兒子一起做生意。

高德曼表示：「證人堅稱，就他所知，他沒有證據顯示拜登曾與韓特討論生意，也不知道拜登是否曾以韓特商業利益代表身分做過任何事。」

但共同發動彈劾拜登的共和黨眾議員畢格斯（Andy Biggs）表示，阿契爾的證詞矛頭指向拜登，並引用阿契爾的話說，如果沒有「拜登品牌」，Burisma就無法生存。

畢格斯告訴記者：「阿契爾提到『大人物』，還提到韓特總是說『我們必須和我的人談談』。我認為我們應該進行彈劾調查。」

委員會主席柯默（James Comer）表示：「拜登是他兒子為了讓拜登家族致富，而向世界各地推銷的『品牌』。」

但高德曼說，時任副總統的拜登只是「不定期」和韓特多位合夥人互動，「這些都是不定期的對話，關於天氣、正在發生的事情，沒有一次涉及韓特的任何商業交易」。

阿契爾告訴調查人員，韓特擔任Burisma董事時，天天和拜登通電話，10年內要求拜登透過擴音電話和他的合夥人等人交談約20次。