細胞治療股添生力軍！育世博-KY（6976）暫定8月8日以承銷價26元登錄興櫃，該公司以抗體細胞連結（Antibody-Cell Conjugation, ACC）及免疫細胞包含γδ2T細胞為其核心技術平台，已有兩個新藥將陸續進入人體臨床。

育世博關鍵ACC技術衍生自Carolyn Bertozzi 教授的諾貝爾化學獎在點擊化學之研究成果。兩大技術平台研發的候選細胞新藥產品所對應的適應症包含血液癌症B細胞非何杰金氏淋巴瘤、EGFR+實體腫瘤、PD-L1+實體腫瘤及等未滿足之醫療需求。

董事長楊育民表示，育世博採「創新抗癌新藥開發」及「產品技術平台授權策略」雙引擎並進的商業策略，現正積極與國際各大藥廠洽談授權相關事宜。

執行長蕭世嘉表示，育世博瞄準新一代免疫細胞療法，透過抗體細胞連結（ACC）和γδ2T細胞兩大技術平台進行新藥開發，可突破現有免疫檢查點抑制劑所遭遇的因為耗竭T細胞、辨識腫瘤抗原機制失效所導致的抗藥性或是反應率有限之缺點，增強免疫細胞對癌細胞的辨識力與毒殺能力，提升治療成效。

蕭世嘉表示，ACC技術平台是一種次世代的T細胞銜接體（T-cell engager）技術，可在銜結體既有連結T細胞和癌細胞的功能上，大幅強化細胞新藥的功能性。ACC平台可以製備出多重特異性的銜接體，從而提高T細胞毒殺癌細胞效果。因此，ACC可以被視為T細胞銜接體技術的一種進化和升級。

此外，ACC將抗體與細胞表面的蛋白質連結，形成一種新型的免疫細胞新藥，賦予免疫細胞針對特定癌症抗原的特異性，而對抗體及細胞的共價鍵的穩固鍵結，也使得這樣的細胞新藥經冷凍與解凍後仍可維持有高度活性與毒殺癌細胞能力。

?而γδ2T細胞技術平台則是利用該細胞同時具備先天免疫與後天免疫的特性，相較於CAR-T的αβT細胞，其安全性高。育世博獨家智慧財產γδ2T的製程技術，可大量產製自於單一年輕健康捐贈者的細胞。最佳化的凍存技術，可確保細胞新藥解凍後仍維持高度活性與對癌細胞的毒殺能力。

根據IQVIA研究報告指出，2022年全球癌症藥品市場規模達到1,930億美元，預計從2023年到2027年，市場將以13～16％複合年增長率增長，達到3,770億美元。其中，包含細胞療法在內的新興藥物療法在癌症治療的市場規模，至2027年可達190億美元，如新藥品進入市場數量與保險覆蓋率更佳的情況下，最高有機會成長至500億美元，在這些新興藥物中又以細胞藥物為市場貢獻主力。

育世博主要產品ACE1831已在體外試驗和動物實驗中證實其對淋巴癌細胞有卓越的毒殺能力；新藥臨床試驗一期申請於2022年第二季獲US FDA核准，並於2023年5月在台灣獲准進行一期臨床試驗，目的為研究ACE1831的安全性、耐受性與劑量。ACE1702係發展用於治療HER2陽性實體腫瘤，目前在台灣與美國已獲准進行臨床一期試驗。