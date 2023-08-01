有一張娃娃臉的梁瀚名，今年已經40歲，目前仍單身的他在父親節前夕被爸爸逼婚， 梁瀚名誇下海口跟爸爸保證：「 明年讓你當阿公。」

梁瀚名坦言原本有交往對象，但因為觀念差異而分手，他舉例爸爸因為椎間盤突出動手術， 這女孩一句關心都沒有，讓孝順的梁瀚名十分在意，「我並沒有要她做什麼， 可是一句簡單的問候， 叔叔身體好一點了嗎？ 這樣的關心都沒有，只一直顧著講自己的事， 這點讓我無法認同， 所以現在就只當普通朋友了。」

《女兵》老搭檔楊雅筑和他還是保持良好互動， 梁瀚名今年初開始學習高爾夫球，兩人會相約打球，梁瀚名的父母見過楊雅筑還大讚她本人比電視上漂亮。2人皆單身有發展可能？ 梁瀚名笑說：「未來的事情很難預料。」

工作方面，梁瀚名也將從八點檔轉向國際網路OTT平台劇集演出，梁瀚名說：「 任何角色我都願意嘗試，反派，BL，只要能讓觀眾看到我的演技，即使男三，男四，我都願意。」