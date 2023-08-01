有些人個性單純，甚至看起來好欺負，但實際上看得比任何人都清楚，只要有人抱不當心思接近，他們很快就會發現異狀。《搜狐網》近日分享3個絕不讓自己吃虧的星座，待人真誠，能與任何人成為朋友，但若有人想陷害他們，絕對不會坐以待斃。

▎巨蟹座

巨蟹座個性溫和，看起來沒脾氣，甚至給人好欺負的樣子，實際上他們心思細膩，洞察力也很強，從不讓自己吃虧，與別人相處時，總是能看透對方的心思，想要矇騙巨蟹座並不容易，但發生問題時，他們有時都不會先挑明，而是希望對方自行收手，就是為了給彼此面子，不想把場面搞得太難看。

▎射手座

射手座性格活潑又開朗，與別人相處時，總是表現出風趣一面，在群體中能輕易炒熱氣氛，朋友自然也比較多，也容易遇到心思不單純的人，射手座雖然樂觀，但也很聰明，總是能把事情看得很透徹，由於沒有安全感，所以提防心也比較強，容易察覺到異狀，想陷害他們不太可能。

▎天秤座

天秤座待人真誠，無論熟人還是陌生人，總會抱持熱情的態度做交流，有些心思不單純的人，認為天秤座對誰都掏心掏肺，只要表現得誠懇一點，就能取得信任，不過天秤座其實心思細膩，看人與事情非常透徹，當有人不懷好意接近時，很快就清楚對方的目的，只是不想戳破，若對方還不識趣就會反擊。