台南市今天新增34例登革熱確診病例，累積病例數已有725例。登革熱防治中心近期疫調發現，許多確診個案都有永康區兵仔市場、崑山市場、水仙宮市場、鴨母寮市場及尚青黃昏市場等相關活動史，除籲請市場攤商及民眾加強自身防蚊措施，市府經發局市場處也針對疫情嚴重區域的市場，每周進行化學防治。

登革熱防治中心表示，新增病例中，永康區有17例、東區10例、仁德區5例、北區及安南區各1例，年齡介於7歲至87歲；其中，有31例是由診所或醫院通報確診，3例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，希望能夠降低疫情擴散的風險。

鑑於傳統市場是貼近市民生活的重要場所之一，但也因為環境容易潮溼、積水容器較多，容易成為登革熱病媒蚊孳生的高風險場域。近期防治中心的疫調也顯示，許多確診個案都有永康區兵仔市場、崑山市場、水仙宮市場、鴨母寮市場及尚青黃昏市場等相關活動史。

防治中心認為，傳統市場因規模較大，人口密集、流動頻繁，加上其他行政區的民眾也會前來採買，顯示登革熱流行風險仍高，稍有不慎，疫情極易向外擴散，除籲請市場攤商及市民提高警覺，加強自身防蚊措施，一旦出現疑似症狀也應立即就醫，並進行登革熱快篩，還應配合市府相關防疫措施，落實孳生源清除。

另外，市府經發局市場處也持續加強動員，每日落實市場環境登革熱巡檢、孳清、公共區域易積水點巡查與預防性投藥等，並透過內部跨區互評、複查，以及外部偕同環保局、登革熱防治中心聯合稽查等層層機制嚴格把關，更委託專業廠商針對疫情嚴重區域的市場，每周進行化學防治，從7月25日至7月30日累計已執行42場次化學防治，動員孳清403場次，共查獲696個積水容器，也透過多元化方式進行衛教宣導，確保防疫無死角。

不過，近期稽查發現，雖然傳統市場內部環境並無查獲陽性容器，但周邊區域仍查獲多處重大孳生源及天溝、家戶外植栽、菜園等高風險點，防治中心籲請鄰近區域的市民仍需提高警覺，並把握天氣放晴清除家戶內外的積水容器，落實「巡、倒、清、刷」。