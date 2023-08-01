國民黨主席朱立倫今(1日)透露，藍營內參民調顯示，黨籍總統參選人侯友宜已經追上民眾黨柯文哲，目前與民進黨賴清德的差距已經非常小。曾因主張「政黨輪替大聯盟」遭侯辦痛批的前台北市議員羅智強，也立刻在政論節目上說，「現在可以喊政黨輪替大聯盟了」。

羅智強今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，朱主席剛剛宣布侯友宜的民調第二名，「現在可以喊政黨輪替大聯盟了！」此言一出，現場來賓都被驚訝到笑出聲，主持人馬千惠也笑說「你真的是…」

羅智強補充說，「一直講喊太早，沒有第二名不能喊，現在就可以喊了啊，不就是這個意思嗎？侯友宜加油！一定贏！本來就說要有信心，要有自信心嘛」。

同台的媒體人黃揚明也透露，侯友宜從日本回來之後，就會找立委參選人吃便當了，到時候羅智強可以當面跟侯建議。羅智強也說，民調回穩了，那就大聯盟去整合。

同台的立委參選人、台北市議員張斯綱還笑說，「消息也太快了吧！黃揚明是不是在國民黨的臉書群組還是LINE群組裡面，怎麼跟我同時收到訊息，保密防諜做的不夠阿。」