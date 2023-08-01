新北市三重區三和路二段27日晚間22時31分許發生一起竊盜案，民眾放在檳榔攤之愛心零錢箱遭人竊取，警方調閱監視器，鎖定犯嫌身份為一名居無定所之57歲黃姓男子，將積極查緝到案。

警方表示，新北市三重區三和路二段一店家27日22時31分許發現店內愛心零錢箱不見，向警方報案，經調閱店內監視器，發現當日22時許有一頭戴帽子、身穿深色上衣、短褲之男子騎腳踏車至該店內徘徊，並趁店員外出無人之際於22時07分以徒手方式竊取店內之愛心零錢箱，並放置於自行攜帶之袋子內，隨即騎乘腳踏車離去。

警方調查，店員表示，該男子於當日下午17時許有先至店內，佯稱欲試吃檳榔並於現場逗留，沒有購買商品後就離去。遭竊之愛心零錢箱為：「社團法人台南市徐園長護生協會」所有，將通知該協會負責人至所完成報案程序。警方辨識監視器比對身份後，已鎖定犯嫌身份為一名居無定所之57歲黃男，將積極查緝到案。