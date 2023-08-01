俄羅斯國防部今天表示，武裝部隊參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）已赴烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）地區視察俄軍。

路透社報導，俄羅斯國防部指出，格拉西莫夫視察指揮中心時強調對烏軍先發制人的重要性。國防部同時發布影片，內容顯示格拉西莫夫仔細閱讀地圖、聽取簡報並登上直升機。

由於俄羅斯在戰爭中節節敗退，格拉西莫夫已遭傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）和俄羅斯軍事部落客猛烈炮轟了好幾個月。

在6月24日瓦格納對國防機構發動短暫兵變後，曾經傳出格拉西莫夫位子恐將不保。他在睽違超過兩週後，於7月10日才公開露面。

今天的聲明和影片似乎有意凸顯格拉西莫夫不僅保住位子，而且積極參與前線部隊任務。自從烏克蘭6月初發起反攻以來，近數週的最激烈戰鬥中，有些就發生在札波羅熱地區。