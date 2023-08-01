杜蘇芮颱風環流使北京豪雨成災，隔鄰河北省同樣慘重，截至中午已造成9死6失蹤。其中涿州部分地區積水更達4公尺，甚至有5000人的村落受困。有民眾反映，北京部分堤壩洩洪卻未事先通知，導致洪水漫入河北，居民卻來不及遷移。

根據官方統計，截至今天中午12時，河北全省已有87個縣區共54萬703人受災，其中9人死亡（保定市4人，邢台市5人），6人失蹤（保定市2人，邢台市4人），經濟損失仍在統計中。為因應洪水，河北省已啟用7個蓄滯洪區，使區內多達84.74萬名居民需暫時遷離家園。

隨著災情快速蔓延，河北省的災情在北京市之後也陸續傳出，多處災民紛紛上網向外界求救，截至下午2時已超過800條求救訊息。其中一些訊息更是整個村落或社區與外界完全無法聯繫後，當地居民透過有線電話託親友代為求救。

綜合網路訊息及星島網等媒體報導，與北京相鄰的涿州市是河北省內的重災區之一。其中，市內桃園街道大馬村民眾反映，當地積水已超過4公尺，快淹水自己所住的2樓，且屋旁的圍牆已經塌陷，岌岌可危，當地目前已知有5000名居民仍然受困未被救出。

此外，同在涿州的永樂村一帶，救難人員直指也有5000人尚未救出，但附近堤壩卻在下午1時開始洩洪，目前缺乏救援機具及設備，因此急亟聯絡上當地政府單位出動大型機具救助，否則難以救援。

綜合推特（twitter）帳號「李老師不是你老師」及中國網路訊息，北京部分堤壩因豪雨而洩洪，導致涿州不少地區嚴重受淹，部分村莊幾被滅頂。但相關單位事前並未通知，導致居民來不及遷移而受困。

另有部分河北受災民眾表示，大水目前尚未退去，部分地區雨勢仍然持續，但直到目前仍未見到救援人員的蹤影。還有民眾反映，有的住宅樓房已遭大水強力沖刷，但官方的回覆則是「目前樓體無危險」，需先自救等待救援。

自7月29日下午4時起，涿州市官方即啟動重大氣象災害（暴雨）1級應急響應，是最高級的因應措施，目前仍然維持中；河北其他地區也啟動不同級別的災害應急響應。