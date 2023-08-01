隨著平均地權條例新制上路，房市回歸剛性自住需求，投資客退場也使買氣趨緩，但仍有區域房市逆勢成長！根據台中市地政局最新資料統計，上半年買賣移轉棟數前五大逆勢成長區中，海線四雄全上榜！顯示海線房市前景已獲得購屋族的青睞。

根據台中地政局158空間資訊網最新統計，台中房市上半年買賣移轉棟數年增率排名前五大區域，依序為梧棲、龍井、清水、南區、沙鹿，除了南區之外，其餘四個地區全都位於海線！

其中，年增率第一的梧棲區，上半年買賣移轉棟數共計797件，年增幅幾近翻倍、達到93%；龍井區上半年的買賣移轉棟數共計739件，年增率達49%居次；清水區及沙鹿區則分居第三及第五名，年增率達18%、14%。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析，海線地區具備基期較低優勢，加上近年因中科帶動的就業與房市紅利影響，也使得區域房市快速成長。

其中，梧棲區因房價基期相對較低，在房價及交易量都有驚人的成長速度；而龍井區及沙鹿區則是臨近中科園區、台中工業區等就業區，加上建設題材豐沛等優勢，吸引許多首購族置產，讓區域在房市買氣低迷之際逆勢崛起。

陳傑鳴進一步表示，由於原物料、土地仍不斷創高，購屋族更傾向鎖定CP值高的成屋市場，先建後售的個案也躍升焦點，部份建商也調整推案策略，改採「邊建邊售」、「先建後售」模式，不僅可以控制營建成本與售價，對消費者而言，在付款上也保有彈性，工程上階段性的完工也是一顆定心丸。

觀察台中海線周邊的房市，採先建後售的茂洋建設，近期於東海商圈推出擁有12項公設的飯店宅「茂洋晴山洋洋」，產品規劃19~28坪，預計2024年第二季完工；銷售中的「茂洋閱美」，基地鄰近向上路，產品規劃23~33坪、2-3房，預計今年下半年完工。

此外，精銳建設子公司鴻豫建設，今年在沙鹿站前商圈推出的大樓新案「鴻豫境」，基地位置坐落於天仁北街，產品規劃25-35坪、2-3房純住宅；龍寶建設與地主合建沙鹿區新案「和臻邸」，產品規劃48～52坪，預計第三季進場。