香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）1日盤中貶破7.17元，低見7.1761元。截至1日下午4時36分，離岸價報7.1753元，在岸價報7.1683元。
人民幣兌美元中間價1日報7.1283元，升值22個基本點。上一交易日中間價7.1305元，上一交易日官方收盤價7.1465元，上日夜盤收報7.1435元。
外匯交易員指出，大陸最新公布的經濟數據仍相對疲軟，日圓走弱也間接拖累人民幣表現，預期短期匯價仍承壓。
人民幣兌美元在岸價（CNY）1日收盤貶值198個基本點，盤中低見7.1686元。人民幣兌美元在岸價1日收報7.1663元，較上日下午4時30分收報7.1465元，貶198個基本點。較晚上11時30分最後成交價7.1435元，貶值228個基本點。
香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）1日盤中貶破7.17元，低見7.1761元。截至1日下午4時36分，離岸價報7.1753元，在岸價報7.1683元。
人民幣兌美元中間價1日報7.1283元，升值22個基本點。上一交易日中間價7.1305元，上一交易日官方收盤價7.1465元，上日夜盤收報7.1435元。
外匯交易員指出，大陸最新公布的經濟數據仍相對疲軟，日圓走弱也間接拖累人民幣表現，預期短期匯價仍承壓。
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