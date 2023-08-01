香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）1日盤中貶破7.17元，低見7.1761元。截至1日下午4時36分，離岸價報7.1753元，在岸價報7.1683元。

人民幣兌美元中間價1日報7.1283元，升值22個基本點。上一交易日中間價7.1305元，上一交易日官方收盤價7.1465元，上日夜盤收報7.1435元。

外匯交易員指出，大陸最新公布的經濟數據仍相對疲軟，日圓走弱也間接拖累人民幣表現，預期短期匯價仍承壓。