行政院農業委員會升格農業部今掛牌；由於記者會辦在戶外，突下起傾盆大雨，上演高官「濕背秀」；首任農業部長陳吉仲上任第一天就被雨「擊中」，第一位上台致詞，雨實在太大，只好拿掉雨傘淋雨致詞，隨後台蘇貞昌也只好「禿頭」淋雨，還好蘇致詞完，雨勢漸小，接著游錫堃、陳建仁上台就不需要傘，輪到最後副總統賴清德時，還好太陽出來了。

受到卡努颱風外圍環流影響，台北市今天氣候不穩，雖然一大早下大雨，但是到了上午已經雨停，農業部今天掛牌運作，冠蓋雲集，不僅政黨輪替後的農委會主委、政黨輪替後歷任行政院長包括林全等人、立法院民進黨團總召柯建銘、部分民進黨籍立委、農業大縣嘉義縣長翁章梁等人都齊齊聚一堂。

不過成立揭牌儀式暨部長布達典禮，記者會開始不久，突然開始下雨，且越下越大，賴清德剛好坐在第一排第一個位子，半邊被雨打個正著，深色西裝都看到明顯水漬，顯然「濕的不輕」，所有貴賓中，位子最受雨的一位。

陳吉仲從行政院長陳建仁手中接下首任部長印信，陳第一位上台致詞，雨越下越大，禮賓人員一度要拿傘為他擋雨，他索性不撐了，開始冒雨致詞，感謝老天爺滋潤大地，讓農業永續；也表示在蔡總統執政下，完善農民福利體系；還有民進黨執政，在蔡英文底下，讓一個「庄咖囡仔」，有機會擔任這個位子；全程冒雨講了6分鐘。

不過隨後上來的青農代表，還被男主持人問，「要撐傘，對不對？」女主持人趕緊說，「一定要」。

青農代表撐傘致詞完後，隨後上台的前行政院長蘇貞昌上台，雖然有人幫他撐傘，不過他迅速往前走，意味也是不撐傘，主持馬上說，「又是一位漢子」、「副總統你要準備一下了」。

蘇貞昌致詞一開頭就得意說，雖然有人不喜歡禿頭，但是這種下雨的時候，你就會覺得，老天爺淋下雨水，馬上滑下來，沒有頭髮濕掉的煩惱，是有多好。

立法院長游錫堃隨後上台，因為雨已經很小了，他也婉拒工作人員撐傘，他致詞時馬上虧一下蘇貞昌說，在蘇院長後面有個好處，天公覺得，淋在禿頭也沒效，所以只好先暫停，「我就不用淋了」。隨後他就說，他也要白頭宮女話當年一下。

輪到陳建仁致詞時，已經沒什麼了雨，他致詞說，感謝上天天降甘霖；之前蘇、游都講過去的故事，所以他來講最近的。

最後一個上台的是賴清德，他坐在台下時，被雨淋濕了一大片，但是輪到他上台時，不僅之前雨已經停了，還突然出了大太陽，原本大家看到前面致詞者帶頭不撐傘，誰撐誰就輸了，但太陽一出來，全場終於鬆了一口氣。賴也開玩笑說，「這是非常難得，連老天爺都送來雨水祝賀」。