審計部7月27日公布最新「前瞻基礎建設計畫第3期特別決算審核報告」，民眾黨團今(1日)舉行記者會痛批中央執行力不佳、撒錢後就不管，民眾黨立院黨團幹事長張其祿更直言：「特別預算是假的！」因為用特別預算名義包裝，不用每年被審核，整體到期後才有審計，外界看到結果也只能無奈。此外，核定計畫總經費的45.88％須由地方政府自籌，目前編列預算已達1,514億1,282萬多元，但僅佔中央核定自籌經費的33.33％，龐大的經費壓力使地方財政上難以為繼。

前瞻特別預算人民無感難信服，財政黑洞成隱憂！張其祿表示，審計部前瞻計畫第三期審計部決算審核報告已經公開，中央政府截至2022年底核定計畫總經費為9,900億7,152萬多元，其中4,542億2,950萬多元（45.88％）經費，須由地方政府自籌，目前編列預算已達1,514億1,282萬多元，但僅佔中央核定自籌經費的33.33％，龐大的經費壓力使地方財政上難以為繼，其他計畫無法順利推動，這即是前瞻計畫執行率低落的原因。

張其祿提到，對比國發會表示前瞻軌道建設第1期至3期有「96.95％執行率」，兩者認知落差極大。臉書粉專「藥師林士峰」今(1日)對此也發文開酸，柯文哲質疑前瞻軌道完工率5.3％，執行率低。國發會出來駁斥說是不實謠言，前瞻計劃（經費）執行率達96％。「ㄜ....是不是加入民進黨就會問A答B？」人家質疑的是完工率低落，怎麼跑出來先喊「不實謠言」劍指柯文哲說謊，「結果內容是錢用掉96％了...？」

張其祿直言，以上亂象主因就是《財政收支劃分法》24年未修正，中央集權又集錢，地方自主財源有限下，《地方稅法通則》又形同虛設，導致前瞻預算執行上如同「中央請客，地方難以買單」，龐大的自籌經費使地方政府壓力龐大、執行力低落。

張其祿指出，究其根本，就是「前瞻特別預算」不夠前瞻也不夠特別，也非緊急支用，卻又以《預算法》第83條「不定期或數年一次之重大政事」為由編列特別預算，規避正常的預算監督，只能待執行期滿、錢都花完了才能進行檢討。有些地方政府在前瞻預算規劃、招標、執行上不夠周全，使計畫進度落後；還有些地方政府自償收入未達到預期，導致連續多年虧損或被迫停止，整體財務風難以管控。

張其祿強調，中央政府在核定補助金和計畫時，未完善考慮地方政府的財政能力，那裡說得出有前瞻？這更像是挖了地方財政黑洞。蔡政府執政八年任期內，多種特別預算就多花了超過2.5兆公帑，但人民的生活卻未見改善，前瞻預算也沒看出來有偉大建設，人民都無感、也難以信服。