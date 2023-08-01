嘉義市政府今天宣布，新任教育處長郭添財於8月16日到任，61歲的他曾擔任國民黨立委，也曾參選台南縣長、台南市長失利，7月31日剛從首府大學副校長、教育研究所長等職務離職。
嘉義市政府日前已發布現任教育處長林立生將自本月16日卸任，林立生將轉任康寧大學主任祕書。
林立生說，很欣慰能獲得黃敏惠市長對他的肯定，黃市長稱許他這幾年與嘉義市教育團隊共同努力付出，每年教育相關活動辦得1年比1年盛大。
嘉義市政府今天宣布，新任教育處長郭添財於8月16日到任，61歲的他曾擔任國民黨立委，也曾參選台南縣長、台南市長失利，7月31日剛從首府大學副校長、教育研究所長等職務離職。
嘉義市政府日前已發布現任教育處長林立生將自本月16日卸任，林立生將轉任康寧大學主任祕書。
林立生說，很欣慰能獲得黃敏惠市長對他的肯定，黃市長稱許他這幾年與嘉義市教育團隊共同努力付出，每年教育相關活動辦得1年比1年盛大。
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