桃園市中壢區中原大學外中北路，因夜市、停車場、校園齊聚，每逢假日尖峰時段交通壅塞，且因無人行道，常見行人走在車道，相當危險。交通局觀察回堵原因，會勘後決議將於實踐路口至中原大學門口兩側中北路增畫標線型人行道，中原大學也配合開放部分車格改善交通。

桃園市議長邱奕勝、市議員黃崇真指出，人本交通意識提升，行人安全備受關注，當地假日車流壅塞原因為許多車輛都欲進入中原大學地下停車場，地方擔憂畫人行道後恐變更塞，會勘後初步與地方達成共識，校方願配合改善，相信可有效紓解回堵。

他們也建議於實踐路口架設停車格數量告示牌，並先畫標線型人行道，維護出入安全，試辦2個月觀察優缺點後滾動式檢討，盼逐步改善中北路長期交通問題。

交通局交通工程科表示，交通局6月起於假日下午尖峰時段調查中北路進校園停車場車流狀況，1小時內有近60輛車進停車場，其餘右轉大仁街，初判應屬停車場空間已滿造成回堵。

交通工程科說明，經會勘決議，擬由中原大學於周邊設置剩餘車格倒數指引牌面，並向交通局申請停車場登記證。另考量當地行人量大，為降低人車衝突，短期請中壢區公所於中北路的實踐路口至中原大學門口路段，縮小車道寬度，兩側增設標線型人行道。

中原大學也表示，除增加開放新中北路第一停車場75格車位外，另於16日起開放全人村地下停車場70格車位，供外車計費停放。原校內及維澈樓停放車輛，遇中北路塞車時，校方將引導由新中北路側門離校紓解交通。