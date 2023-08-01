女星Angelababy(楊穎)與男神黃曉明的婚姻於2022年告終，而她也將生活重心專注在事業上，在戲劇、綜藝和時尚活動上都有亮眼表現。近日，2023年女足世界盃正於澳洲和紐西蘭如火如荼的進行中，而她也與足壇傳奇巨星大衛貝克漢(David Beckham)同框，一同為比賽隊伍加油打氣，讓不少粉絲嗨翻。

Angelababy日前在社群上曬出自己罕穿比基尼的養眼美照，雖然火辣身材以及精緻臉蛋讓粉絲看得嗨翻，但也有網友留言寫下：「大陸明星有Angelababy，真的是娛樂圈的恥辱，好丟人的感覺」、「這麼柴瘦，穿什麼泳裝呀。」等批評字句，一時在社群上引發討論，更一度衝上微博熱搜榜的榜單之中。

Angelababy對此番風波並未多做回應。不過，2023年國際足總紐澳女子世界盃正盛大展開，而知名足壇巨星大衛貝克漢對此事也相當關注，並在微博上更新貼文，寫下：「謝謝你教我一些足球短語，加油英格蘭。」同時也一併更新一則短片，只見畫面中， Angelababy與貝克漢驚喜同框現身，兩人除了為比賽隊伍加油打氣外，女方更是中、英語來回切換，與貝克漢相談甚歡，還教他一些足球賽事裡的實用中文詞彙。事後，她也轉發相關影片，男女神同框的畫面也讓不少粉絲嗨翻。

事實上，Angelababy與貝克漢並非第一次合作，過往兩人也曾合拍影片介紹英式美食，而今兩人的再度合作，讓不少粉絲紛紛留言狂讚她的流利英語，表示：「我完全沒想到他們可以夢幻聯動」、「她的口語也太絕了」、「不愧是人美聲甜，語言能力又專業的Angelababy。」