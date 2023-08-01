由陳庭妮、蔡凡熙搭檔演出全新房仲職人劇《幸福房屋事件簿》，打造台灣首部討論「凶宅」題材的劇集，今日搶先曝光超前導預告，架勢十足的前輩陳庭妮帶領擁有通靈體質的菜鳥蔡凡熙，兩人一起鑑定凶宅、賣房子，成了名副其實的「鬼工作」。
陳庭妮不同於《火神的眼淚》消防隊員的女俠模樣，而是穿上套裝化身霸氣外露的房仲經紀人；蔡凡熙這次不演學生改當房仲助理，以一頭捲髮的新造型超吸目光。預告中榮獲績優龍虎榜的陳庭妮，碰上佛系青年蔡凡熙，積極老鳥帶領軟爛菜鳥，嚴格之餘還帶點溫暖關懷，蔡凡熙「賀！」聲連連，更是帶有房仲職人精神獨特的答覆詞。
該劇充滿靈異元素的單元故事，透過五花八門的凶宅事件，展現出大台北地區多間凶宅樣貌和背後動人的故事情節。陳庭妮帶著蔡凡熙處理凶宅、買賣房屋的過程中，遭遇一連串離奇事件，從天而降的花盆、屋內突然出現的紅衣新娘和地毯上一灘屍水等等，陳庭妮更被黑衣人追趕勒脖子，還被強行壓入水中，甚至聽見惡鬼怒吼「不要碰我的房子！」蔡凡熙最後還像中邪般下腰折成大法師姿勢。
本劇以一則則凶宅故事，呈現房仲工作的甘苦面，融合職人、懸疑、信仰、愛情、親情及輕喜劇元素，打造一本精采絕倫的「幸福房屋事件簿」。
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