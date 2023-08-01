澎湖馬公市重慶街的台銀老刺桐已被判定死亡，將於明天移除。（許逸民攝）

澎湖馬公市重慶街的台銀老刺桐曾是老馬公人的記憶。（許逸民攝）

澎湖縣馬公市一棵樹齡120年的刺桐老樹，多年來不堪外來的刺桐釉小蜂肆虐，今年再經三個月持續用藥搶救後已確認該樹死亡，基於安全考量下，將於明天移除。

位於馬公市區台灣銀行重慶街側圍牆的刺桐老樹，高12公尺、胸徑1.6公尺、胸圍4.6公尺、樹冠254平方公尺，根據文獻推估已有120年樹齡，是許多老馬公人共同的生活記憶。

但因棲地不足，被水泥包圍，根部生長環境不佳，2004年起又遇外來的釉小蜂肆虐，重慶街的台銀老樹，也不敵衰敗，部分樹幹空洞腐朽，更不復以往每年都開紅花。今年4月又因釉小蜂侵害，在4月底發生腐朽枝條斷裂情形，農漁局雖立即進行斷枝及樹木腐朽部份清創處理，並委託專業廠商持續在樹木清創處進行用藥處理，但經三個月持續用藥搶救後仍回天乏術。

澎湖縣政府農漁局表示，趁昨今兩日辦理樹木保育課程，委請樹醫生李碧峰授課時，先於上月30日赴重慶街台銀老樹進行風險評估後，經樹醫生李碧峰評定確認死亡，建議相關單位應以安全考量儘速移除。所以基於民眾人身安全為第一考量下，即刻擬定明日辦理台銀老樹移除工作。

2004年起，外來釉小蜂入侵，先在刺桐枝幹和葉片上出現一種扭曲的瘤狀突起，並迅速蔓延到全株，對台灣不少以栽植刺桐類植物作為行道樹的地區都造成重大危害，澎湖全縣約2500株刺桐更是無一倖免。

雖農委會林業試驗所為有效控制蟲害擴散，展開全面投藥撲殺大作戰，卻也是束手無策，只能要求地方政府暫不再種植刺桐，對於已經受害的刺桐植株，也提出割除已感染部位的組織並焚毀，來避免危害擴大。2010年位在澎湖縣湖西鄉林投村鳳凰殿前的8米高百年刺桐死亡，則是澎湖第一株死亡的列管百年老樹。