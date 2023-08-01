欣陸投控上半年度合併營收147.69億元，較去年同期減少19.1%。

崑鼎指出，上半年營收，主要是去年同期為不動產開發事業（大陸建設）「琢豐」案的交屋高峰，基期較高，抵銷營建工程事業（大陸工程）的營收成長。

至於營業毛利率也較去年同期減少，欣陸指出，主要是去年同期不動產開發事業的營收占欣陸投控合併營收比重較高。在營收及毛利率較去年同期減少之下，欣陸投控上半年度營業淨利和稅後淨利均較去年同期減少。

不過，欣陸投控指出，三大事業體均維持充實的業務存量。截至2023年第二季底，營建工程事業的工程存量為754億元，相當於該事業體2022年合併營收的3.9倍；不動產開發事業的營收存量為137億元，相當於該事業體2022年合併營收的1.4倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為706億元，相當於該事業體2022年合併營收的15倍。