賴清德引書：中國大陸拿下台灣不是蔡英文當總統，他要選總統才開始。（曾薏蘋攝）

副總統賴清德今出席「林逸民醫師《放眼看天下》新書發表會」；賴清德致詞時，引用林的書表示，到底台海目前台海情勢越來越緊張，到底是誰的錯？林醫師用古寧頭戰役、八二三砲戰為例，中國大陸要拿下台灣已經是幾十年，不是民進黨執政，不是蔡英文當總統，也不是賴清德要競選總統才開始，這都可以清楚說明。

此外，賴清德還說，有一群在野黨提出要下架在野黨，民進黨一定要誠懇面對社會各種質疑，但林醫師在文章中特別提起，如果民進黨做不好的地方，該檢討就要檢討，若必須下台，就尊重國家人民的意見，但換民進黨下台後，是哪個政黨、哪個團體，要來挑起台灣這個重擔，特別是現在國際局勢非常複雜、挑戰那麼多，中國大陸對台灣要打要入，是隔時不隔日（意思是，就算不是時時刻刻，也是天天都來）；在這情形下，是不是應該只有一個思想，要讓執政黨下台，不去考慮上來的政黨跟團隊是什麼樣子？

賴清德致詞時指出，他受林逸民醫生的疼惜，要三十年了，剛擔任國代，到國民大會，什麼都不懂，甚至不瞭解自己這樣的決定對不對，有一次開會時，遇到林逸民醫師，他才知道林是醫界前輩，還是國際上那麼出名的醫生，也是願意投入政治，共同守護台灣，所以自己應該沒有走錯路，沒有做錯選擇，「有那麽多人願意站出來，台灣一定會達到我們要的目標」。

他說，林醫生給他很多大吃一驚的機會，包括剛剛司儀說的，大學聯考的三民主義考零分，一樣可以考上醫學院。很多眼科先進技術，原來是林發明，還有林是有台灣史懷哲之稱的陳五福醫師的女婿。

賴清德說，他的看法是，林是放眼天下，疼惜台灣心寫這本書，以醫生角度，林是用非常犀利的手術刀，劃破台灣社會國家各種病灶，再用自己對台灣的心及感情，提出對策，希望台灣能越來越好。

賴清德話鋒一轉，現在競選期間，他很多場演講內容，都出自林逸民，包括到底台海目前台海情勢越來越緊張，到底是誰的錯？是中國大陸還是台灣？林的書中也一篇提到，如果單純是台海的問題，若要指責台灣還有可能，但現在不是只有台海問題，包括黃海、東海、南海，都發生問題。

他說，由此可見，目前台海緊張問題不是台灣本身，而是對岸中國大陸；也有很多人或在野黨認為，中國大陸對採取不合理、打壓行為，是台灣自己挑起的。

他還說，林醫生放眼看天下，每個議題都看的很清楚，回過來說，應該和醫生訓練有關，因為醫生看遍生死，對生命有不同的體驗。