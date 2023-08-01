北市一名謝姓男子因暗戀公司3名女同事，做出了一連串的瘋狂舉動表達愛意，除了在女方住家信箱內投入手寫情書、不明毛髮等，還曾在公司女廁門上書寫女方姓名，甚至將女同事的高跟鞋拿到廁所解放，將裝有「嘉明」的保險套放入高跟鞋內，種種舉動嚇到3名女同事報警提告；法官依犯實行跟蹤騷擾行為罪，判處謝男有期徒刑2月，得易科罰金。

據判決書指出，謝男與小美（化名）、小花（化名）及依依（化名）3名女子為公司同事，2020年12月間、2021年1月間，謝男曾二度將手寫「情書」投入小美住處樓下信箱，信封內還附有不明毛髪；去年4月間，謝男又將裝滿「嘉明」的保險套投入小美住處信箱內，並在對方門口春聯上書寫文字傳情，甚至攀爬欄杆，逾越樓梯間窗戶侵入樓梯間，企圖拿取小美鞋子。

除此之外，謝男也曾將手寫給小花及依依的「情書紙條」，放在公司女廁水箱上，甚至侵入公司女廁，在女廁門上，以原子筆書寫「小花 」名字及愛心符號 ，更曾拿取依依辦公室座位下的高跟鞋，至廁所內以保險套自慰後射精，將保險套及衛生紙放入高跟鞋內，謝男行為使3名女子心生畏怖，最終選擇報警提告。

法庭審理時，小花及依依均選擇撤回告訴，而謝男也坦承犯行，雖表願與小美試行和解，但因小美無意願而未果。

法官審酌謝男不思以合於社會交往常規之方式向異性表達愛慕之意，竟持續對小美實行跟蹤騷擾行為，使其心生畏怖，影響其日常生活及社會活動，殊值非難；法官依犯實行跟蹤騷擾行為罪，判處謝男有期徒刑2月，得易科罰金。

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