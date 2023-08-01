大潤發現貨水果總匯蛋糕，8吋495元。（大潤發提供）

全聯現貨經典德式黑森林蛋糕，8月5日至10日限定銷售，299元。（全聯提供）

全聯現貨香芋布丁蛋糕，8月5日至10日限定銷售，299元。（全聯提供）

家樂福5吋威士忌巧克力蛋糕，特價468元。（家樂福提供）

city’super台中店攜手日本藍帶甜點名店「三牧田麵包專門店」，推出三款父親節期間限定蛋糕，4吋售價550元起。（city’super提供）

city’super在父親節檔期獨家首度引進日本人氣排隊名店「京都三源庵金箔蛋糕」。（city’super提供）

超市量販精選父親節蛋糕，業者觀察，近期父親節流行微醺醇厚的大人系口味，如蘭姆可可慕斯蛋糕、威士忌巧克力蛋糕等，而傳統的黑森林、水果總匯口味也是送爸爸的安全牌，本周全聯、家樂福、大潤發及city’super等限定推出現貨購買，不用預購也能即時展孝心。

全聯實體門市將於8月5日至8月10日推出3款現貨蛋糕，如8吋經典德式黑森林蛋糕、香芋布丁蛋糕，及新口味5吋的蘭姆可可慕斯蛋糕，不只有接受度高的巧克力、芋頭經典風味，蘭姆酒搭配香濃巧克力餡，微醺醇厚的大人系口味，也令人耳目一新，每款169元至299元。另全聯阪急麵包也加入父親節活動，實體門市8月8日當天推出香蔥鹽可頌買1送1，預計生鮮、烘焙相關商品今年本檔可創下近2000萬元業績。

city’super觀察，隨著離父親節倒數一周，父親節蛋糕買氣與上月相較翻倍成長，以1000至1500元為主流價位，其中日本經典金箔蜂蜜蛋糕最受青睞，銷售占比達6成。city’super也於全台8店獨家首度引進日本人氣排隊名店－京都三源庵金箔蛋糕，甫上市迴響良好；台中店則攜手日本藍帶甜點名店－三牧田麵包專門店，推出3款父親節期間限定蛋糕，分別是酒桶蛋糕、俏皮拔拔蛋糕、曙光蛋糕，4吋售價550元起。

大潤發父親節限定蛋糕，現貨即日起販售至8月10日，有經典黑森林蛋糕、輕食乳酪蛋糕及水果總匯蛋糕，主打安全牌口味讓全家吃得開心；家樂福現貨販售至8月8日止，包括爸爸慕斯蛋糕、威士忌巧克力蛋糕、微笑老爹蛋糕等。