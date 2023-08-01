法務部行政執行署全國13分署1日同步舉辦全國123聯合拍賣，正值暑假期間，各分署都拿出各種壓箱寶供民眾應買，拍賣標的物五花八門、琳瑯滿目，雖然卡努颱風進逼，但民眾風雨無阻，熱情競標，總拍定金額新台幣2453萬3690元，將挹注國庫。

執行署表示，今天不動產拍定金額總計2289萬6325元。金額最高者，為花蓮分署拍賣知本「逸軒溫泉天廈大樓」溫泉套房5間，總拍定金額高達529萬6385元。其次，為嘉義分署拍賣位於雲林縣土庫鎮信義街的建物及其基地，順利以452萬元拍定。此外，宜蘭分署近期就基隆市七堵區空屋辦理「法拍屋帶看」活動，吸引6組買家競標，最終以425萬5000元拍定，較底價348萬元溢價超過22％。

動產拍定金額總計163萬多元。拍定金額最高且最吸睛的，就屬桃園分署拍賣2011年9月出廠的中華自用大貨車，本次為第2次拍賣，最終以64萬5000元拍定。另外，士林分署成功以高價4萬2345元拍定陽信商業銀行股票3826股，高於拍賣當日市場行情價；高雄分署亦順利拍定2輛汽車及5輛機車，總拍定金額達33萬3900元。