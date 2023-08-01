2023嘉義市購物節7月1日開始登錄發票，周周抽獎，至今登錄金額近6000萬元，而「市民專屬滿千送百」活動自8月1日起開放設籍於嘉義市的市民兌換發票，兌換人潮滿滿，市府期許帶動暑假衝一波買氣。

嘉市府建設處田長沛表示，嘉義市民持7月1日嘉義市店家開的發票，累積滿1000元可兌領100元現金，每人最多可累計5000元發票，換500元現金，8月1日起周一至周五上午9時至下午4時，在嘉義市政府1樓中庭辦理兌換。

田長沛說，每張號碼牌最多可兌換5人份，每日限量發800號，包括300名線上預約、500名現場排隊，總兌換金額共2500萬元，兌完為止。

葉小姐說，今年是她第3年參加「滿千送百領現金」活動，凌晨3點就來排隊，她認為勇媽市長黃敏惠提出專屬於嘉義市民的滿千送百政策，非常貼心。

也有一對夫妻對久候有微詞，他們說，今年第1次來兌換，預約10至12點兌換，卻等到下午1點還沒換到，若不是兌換金額多，實在不划算。

田長沛提醒市民，根據以往經驗，滿千送百活動大約於9月10日左右兌換完畢，市民可提前3天在活動網站預約兌換時間，另外，每天在活動網站、粉絲專頁直播現場叫號進度及即時剩餘金額，「愛嘉義APP」也有連結，可以點選查詢。

嘉義市購物節發票登錄抽獎活動至10月10日止，除了登錄發票周周抽萬元現金，使用電子支付Line Pay、台灣Pay及Carrefour Pay消費還可以加碼抽iphone 14 Pro等3C產品。