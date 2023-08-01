林允劇中遭網暴輕生被救回。（愛奇藝國際站提供）

周迅（左）最後替林允辯護。（愛奇藝國際站提供）

由周迅主演的愛奇藝社會話題劇《不完美受害人》昨晚播出精采結局，飾演律師的周迅透露這是她拍過台詞最困難的一部戲，「背法規法條的時候，一個字都不能錯。」果不其然劇中可看到她專業的台詞功力，一場她為家暴受害者辯護的法庭戲，兩頁A4紙、6分鐘的台詞，不看提詞機，行雲流水般詮釋，導演喊卡時都忍不住誇「perfect（完美）」，連好友陳坤都透露自己一直在追劇，每看完一集就會打電話給周迅和董潔。

編劇透露這場法庭戲的台詞很難，律師的辯護詞是可以在電腦上顯示的，當下建議周迅可以將難背的內容放電腦上看，現場也備有提詞器，沒想到還未正式開拍，在走位過程中，她的台詞就跟流水一樣出來了，完全沒受台詞影響，專注在表演上，連法律顧問都看傻了。

《不完美受害人》聚焦職場權勢性侵、校園性騷、家庭暴力、網路暴力等社會議題，是少見的題材，故事節奏明快，劇情一再反轉，周迅飾演的律師林闞原為性侵案嫌疑人成功（劉奕君飾）的辯護律師，在刑事訴訟中幫他順利撤訴，導致原告趙尋（林允飾）敗訴後遭網暴選擇跳崖輕生。《不完美受害人》全集已在iQIYI國際版APP及iQ.com上架。

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