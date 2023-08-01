曾因主張「政黨輪替大聯盟」遭侯辦痛批的前台北市議員羅智強，今(1日)指出聯盟與否都是為了總統參選人侯友宜勝選，且最終都會需要整合，只是先後問題，他大呼，「那朱立倫跟金溥聰先談好嘛！不要拿我開刀好不好！」也叫屈說「我謝謝金溥聰啦，對我選情也造成影響」，最後還自嘲說，「我講這段話我感覺好像又要被瞧不起，又要被黨紀處分、又要被撤銷提名了」。

羅智強今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，勝選路徑指只有「聯盟路徑」跟「非聯盟路徑」，但都是為了侯友宜勝選找路徑，不要互相指責彼此陰謀算計，聯盟路徑就是要侯友宜扛起大旗，告訴大家只有侯可以實現整合、聯盟大家，帶領國民黨重返執政、實現政黨輪替下架民進黨的大目標。「為什麼現在講到聯盟、整合、政黨輪替，就是唱衰侯友宜？我是滿天的烏鴉在飛啊」。

對於非聯盟派，羅智強也說，雖然侯友宜氣勢弱，但不談聯盟也沒關係，就把氣勢做出來，民調做上去，「上去之後還是要聯盟、整合，還是要政黨輪替，這是先後問題」。羅智強也大呼，「那朱立倫跟金溥聰先談好嘛！不要拿我開刀好不好！」強調自己是聯盟派，但從未講過時間序，先聯盟、後聯盟只要國民黨說一句話，那他都可以。

羅智強也越講越激動，「我謝謝金溥聰啦，對我選情也造成影響，舒適圈嘛，我謝謝他」。羅智強說，今天講的好像他去蹭柯、蹭郭，要用這種事情定罪沒關係，「拿出一張我跟柯文哲同框的照片、你找一段新聞談話我支持柯文哲或郭台銘，定我這個罪我虛心受教，有嗎？我哪一次上節目不是支持侯友宜？」可能他的勝選路經不一樣，但不要質疑他沒支持侯友宜，今天金溥聰也動搖到他的選情，「那你叫我怎麼辦？」

羅智強也說，千錯萬錯他講了一句「大聯盟」，那也認錯、道歉了，全代會上主席講了「執政大聯盟」，他還是不能講，那就不講，但金溥聰跟朱立倫至少要把話對好，把政策做出來。朱立倫向金溥聰解釋執政大聯盟是「整合所有非綠的力量，大家一起團結在野，下架民進黨，實現政黨輪替」。羅智強也反問，「這句話有哪一句跟我講的有哪一點不同嗎？」

羅智強表示，侯友宜的勝選路徑，第一個是要有自信心、魄力，第二個是黨內的意見不要讓人無所適從，「我講這段話我感覺好像又要被瞧不起，又要被黨紀處分、又要被撤銷提名了」。