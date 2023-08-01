許多人都會在冰箱存放自己想吃的食物或飲料。一位女子表示，爸爸年輕時在自己房間裝了一台私人冰箱，「裡面永遠都是滿滿的麥香奶茶」，而且還特別選擇小罐的鋁箔包，不過許多人看了之後紛紛提醒，由於麥香奶茶含糖量高，她最好幫爸爸買多一點保險，以免未來身體健康出問題。

原PO在Dcard發文指出，爸爸從年輕時就在房間裡裝了一台自己的私人冰箱，「裡面永遠都是滿滿的麥香奶茶」，而且因為爸爸覺得加大容量鋁箔包的麥香奶茶味道不一樣，所以只鍾愛小罐的鋁箔包，每天都會喝掉1罐；從原PO分享的照片可以發現，爸爸的冰箱裡的確排滿一罐罐的麥香奶茶，總共約有50罐。

對此，許多人紛紛回應，「綠茶派的在這裡」、「好可愛哈哈哈，紅茶派站出來！」、「大容量好像味道真的有差～」、「爸爸好可愛，好羨慕冰箱滿滿的麥香奶～而且10元真的比較好喝！」、「大容量的我也不行，鋁箔包的才是真理！」。

不過也有內行人提醒，麥香奶茶含糖量高，爸爸若牛飲奶茶可能會在未來出現健康問題，「請爸爸節制，含糖量蠻高的」、「真的要節制，我叔叔以前也是一天1瓶，結果得糖尿病」、「保險買多一點，以後會拖很久」、「因為工作關係常常接觸到病人，洗腎、中風、糖尿病的一堆，年紀都很年輕，真的要勸爸爸不要這樣喝喔」、「支持保險買多一點＋1，這種以後都很慘，到時你會後悔現在沒直接把這冰箱扔掉」。