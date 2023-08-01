杜蘇芮颱風近日侵襲中國大陸，北京、河北及天津地區連日極端暴雨，已造成嚴重災損及人員傷亡。海基會秘書長邱垂正今(1)日表示已致函對岸海協會轉達海基會董事長李大維的關懷與慰問。
邱垂正表示，這次受颱風環流影響，中國大陸北京、河北及天津地區因連日暴雨致洪水氾濫，造成嚴重災損與人員傷亡。他指出，海基會今致函海協會，轉達李大維對受災地區人民的關心。同時海基會也透過當地台商協會了解在陸台人的狀況，並予以協助，期盼災區人民早日回復正常。
不過，自2016年迄今，海協會對海基會發出的數千件信函均已讀不回。
杜蘇芮颱風近日侵襲中國大陸，北京、河北及天津地區連日極端暴雨，已造成嚴重災損及人員傷亡。海基會秘書長邱垂正今(1)日表示已致函對岸海協會轉達海基會董事長李大維的關懷與慰問。
邱垂正表示，這次受颱風環流影響，中國大陸北京、河北及天津地區因連日暴雨致洪水氾濫，造成嚴重災損與人員傷亡。他指出，海基會今致函海協會，轉達李大維對受災地區人民的關心。同時海基會也透過當地台商協會了解在陸台人的狀況，並予以協助，期盼災區人民早日回復正常。
不過，自2016年迄今，海協會對海基會發出的數千件信函均已讀不回。
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