新北市三重區仁和街今年3月13日16時許發生一起持摺疊刀攔停恐嚇路人的案件，1名19歲吳姓男子酒後持摺疊刀，攔停恐嚇路過民眾及機車騎士，警方獲報後，將吳嫌以準現行犯逮捕，並於其身上起獲摺疊刀一把，被依恐嚇曁妨害秩序罪送辦。新北地院依犯恐嚇公眾罪，處有期徒刑3月，如易科罰金9萬元。

警方表示，今年3月13日16時許發生一起持摺疊刀攔停恐嚇路人獲報到達後，周遭民眾即稱剛剛持刀的犯嫌吳男已坐在路旁休息，吳嫌則向員警表示喝醉了，不知道自己作了什麼，警方將吳嫌以準現行犯逮捕，並於其身上起獲摺疊刀一把。

判決書指出，吳男於今年3月13日16時許，在新北市三重區仁和街此不特定多數人均得共見共聞之處所，基於恐嚇公眾及恐嚇危害安全之故意，以對路過許姓民眾及另一名騎乘機車路過之民眾出示摺疊刀之方式，使上開二人及使在場見聞上情之不特定人恐慌並心生畏懼，致生危害於公眾之安全。

法官審酌，吳男遇事不思以理性方式解決，恣意以手持摺疊刀追逐或攔停路過民眾而恐嚇公眾及他人，破壞公共秩序、並對公共安全及他人之安全產生危害，缺乏法治觀念。依犯恐嚇公眾罪，處有期徒刑3月，可易科罰金。

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