外國民俗專家提醒，千萬不要忽視做夢的時候夢到蛇，因為它們可能預示著威脅，1位外國分析師說，這可能是1個日常生活的警告，需要注意。有可能是健康出了問題、社交圈中出現了麻煩人物，甚至自己期望別人受傷，不管是哪一種都應該要留意一下。

據英國《每日鏡報》（Mirror）1日報導，經常出現在我們夢境中的動物中，蛇可能是最容易讓人產生誤解的，至少對於我們這些不瞭解蛇的人來說是這樣，到底是不是好兆頭，專家這麼看。

專業夢境分析師兼作家盧文伯格（Lauri Quinn Loewenberg）在接受《剪報》（Cut）採訪時表示：「就像你不會忽視現實生活中遇到的蛇一樣，你也不應該忽視做夢夢到蛇。」

「在你的生活中，要麼存在著你需要擺脫的負能量，要麼存在著你需要認識到的治療方法。無論如何，根據信息或警告採取行動都是一件非常好的事情。」

部落神秘主義者《傻瓜解夢新聞》（Dream Interpretation for Dummies newsletter.）的作者福基勒（Autumn Fourkiller）也贊同這一觀點。

「永遠都不要忽視蛇夢。在我的文化中，蛇夢絕對是一種警告，而且都滿跨文化的。一般圍繞著叛徒、奸詐的人或危險的情況，這2種情況都會給你的生活帶來巨大的破壞！」

但是，一些最常見的夢境可能意味著什麼呢？蛇的種類可能是一個指標。例如，如果你夢見一條無害的蛇，盧文伯格說這可能代表一個你曾經認為是威脅的人，但現在不需要再提防了。但是夢見響尾蛇可能是一個警示信號，預示著你生命中出現了一個有毒的人。

專家說，蟒蛇通常代表那些讓你感到束縛或壓榨你錢財的人。蛇的位置和數量也可能為你提供威脅來自何方的線索，即家中有蛇可能預示著附近有威脅。如果是夢到在戶外發現蛇，則可能意味著需要把事情 「暴露」出來。專家還說明瞭蛇的行為可能意味著什麼。如果蛇咬了你，這可能預示著它的存在與你的健康有關，必需採取行動。

此外，它可能代表情感創傷，也許是由「咬人」的言論造成的。另外，如果蛇咬了別人，也可能表示你對待他人的態度。比如，也許你傷害了別人。或者，如果蛇咬的是敵人，這可能表示你希望看到他們受到傷害。

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