彰化縣議長謝典林昨天凌晨宣布退出國民黨，原因是不想他的立場讓胞姊、國民黨副祕書長謝衣鳳為難；雲林張家的張榮味、張麗善兄妹的立場也備受矚目，雲林縣長張麗善今（1日）表示，她與哥哥張榮味下架民進黨的目標是一致的，只是方法各自不同。據了解，侯友宜本周日將到北港朝天宮上香。

張麗善說，她對每一個人（指謝典林）未來的政治規畫都尊重，她受國民黨栽培，當然支持黨提名總統參選人，她沒有其他任何想法，只能設法全力輔選。

張榮味與郭私交甚篤，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰7月19日特地南下雲林虎尾拜會張榮味，外界解讀為拆彈，不料謝典林突然宣布退黨，郭的動向又備受矚目。

媒體記者今（1日）詢問張麗善她的立場與胞兄張榮味是否也有同樣難題？張麗善表示她與哥哥的目標是一致的，都是希望能夠下架民進黨，目前大概有一些不同的方法和方式， 但是基本上目標是一致的。

張麗善說，她在黨務上當然支持國民黨的提名人，哥哥基於感情方面有所考量，她與哥哥目標是一致的，但會有意見上的交換，還是會以最大值為考量。

侯友宜本周日（6日）將到北港朝天宮上香，張麗善當天因早就排好拜訪南投集集一家寺廟住持，她6日早上不在雲林，將由副縣長代理，下午才能陪同。