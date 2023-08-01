桃園市政府1日在府前廣場舉辦《原力踩出去》原住民族日踩街活動，市長張善政宣布原住民族學生生活津貼金額提高且擴及高中生。（蔡依珍攝）

桃園市政府1日在府前廣場舉辦《原力踩出去》原住民族日踩街活動，市長張善政宣布原住民族學生生活津貼金額提高且擴及高中生。（蔡依珍攝）

府前廣場布置原住民族日正名紀念展，介紹原住民族日的由來，呈現原住民族的文化圖騰。（蔡依珍攝）

府前廣場布置原住民族日正名紀念展，介紹原住民族日的由來，呈現原住民族的文化圖騰。（蔡依珍攝）

府前廣場布置原住民族日正名紀念展，介紹原住民族日的由來，呈現原住民族的文化圖騰。（蔡依珍攝）

府前廣場布置原住民族日正名紀念展，介紹原住民族日的由來，呈現原住民族的文化圖騰。（蔡依珍攝）

迎接「原住民」入憲正名將近30周年，桃園市1日在府前廣場舉辦《原力踩出去》活動，市長張善政除捎來好消息，宣布原住民族學生生活津貼金額提高且擴及高中生，也預告20日樂天棒球原民日、26和27日在陽光劇場辦原住民族音樂節，鼓勵更了解和認識原住民族文化。

張善政說，每逢有原住民族朋友的場合，熱情、快樂及歡笑彷彿無止境，大家都能感受到開心的氛圍，8月1日是原住民族日，他特別穿上繡著原住民圖騰元素的背心一整天，向族人祝福。

張善政也提到，市府原本就有提供原住民族學生生活津貼措施，補助對象限國內私立大專院校原住民族學生，他宣布，從8月1日起將從私立大學擴大到公立大學，且金額從每學期4000提升到6000元。另外高中生也納入補助範圍，每人每學期發3000元，盼減輕弱勢原民家庭的經濟負擔，給予原民學生更多生活照顧，成為更優秀的原民下一代。

「族語是原住民族的根與驕傲！」張善政也鼓勵原民朋友參加族語認證，今年編列獎勵金450萬，預估受益人數約1000人，市府也持續支持豐年祭等活動，希望讓族人感受到每一年的每一天都是「原住民族日」。

原民局長陳姿伶也預告，除了府前廣場布置原住民族日正名紀念展，介紹原住民族日的由來，呈現原住民族的文化圖騰。市府也在原民月安排系列活動，包括8月19日於桃園市原住民族文化會館舉辦「原住民族原語宙音樂節暨館舍寫生比賽」、8月20日推出「樂天桃園棒球場享受棒球熱力」、8月26至27日在桃園陽光劇場舉行「LALAI桃園原住民族音樂節」，希望讓各界更深入認識與了解原住民族文化。