人氣網紅柯蒂絲（Pixie Curtis）在澳洲是無人不知的小孩，10歲起擔任玩具公司「Pixie's Fidgets」CEO，目前每月營業額達13.3萬美元（約新台幣419萬元）；上月29日她歡度12歲生日，卻拋出震撼彈宣布退休，原因是要回歸校園生活。

柯蒂絲爸爸奧利佛是一名商人，媽媽雅申科則原本是公關公司老闆，柯蒂絲一出生，夫妻倆便以女兒姓名創立髮飾品牌「Pixie’s Bows」，之後在她10歲時，協助打造玩具帝國「Pixie's Fidgets」，甚至讓女兒身居CEO高位，一推出首款玩具，2天便銷售一空，賺進200多萬美元(約6314萬新台幣)。根據澳洲媒體報導，上述兩公司隸屬於「Pixie's Pix」，目前粗估價值達1300多萬澳幣(約2.7億新台幣)，且她名下還登記一輛賓士車，身家可望達上億元。

日前柯蒂絲舉行12歲生日派對，披著一頭秀髮的她，身穿細肩帶白色小禮服與會，其他朋友也是盛裝打扮，一同品嚐美食、觀賞表演，氣氛相當熱鬧、歡樂；然而，柯蒂絲卻在派對宣布將卸下「Pixie's Fidgets」CEO職務，也不再接商業活動，事實上，媽媽雅申科受訪說過，按照公司的規模，柯蒂絲可當CEO到15歲，如今等於提早3年退休，但她強調不可忽視課業，因此退休一舉，其實是想讓她把注意力放在課業上。