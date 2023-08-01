53歲林姓男子與妻子長期信奉新北市樹林區「無極慈玄堂」，極度聽信7旬韓姓女宮主。今年4月間，林男與大舅子、韓婦持棍棒毆死林妻，林男為袒護韓婦，一肩扛下罪責，遭收押後才改口稱與大舅子及韓婦聯手施暴，新北地檢署今（1）日依傷害致死罪起訴3人，適用國民法官法。

新北地檢署指出，林妻娘家長期信奉「無極慈玄堂」，但凡大小事均聽從韓姓女宮主指示。韓婦要求，若做錯事必須「懲罰」，即以木棍毆打，若說謊得繳交一次10萬元罰金。

檢方指出，去年起，韓婦疑因兒子經營工廠極缺資金，開始找各種理由「懲罰」林妻，並要林妻兩度貸款，其中100萬餘元直接交給韓婦，再以各種名義收取「罰金」。

檢警表示，今年4月1日，韓婦藉故「懲罰」林妻，並要求林男與林的大舅子加入毆打，3人聯手持棍棒痛毆林妻，將她打全身多處挫傷、肋骨骨折，誤吸入胃內容物而窒息死亡。

案發後，林男向檢警供稱，因老婆玩股票賠光500萬，經常發生爭執，當日又因金錢問題起衝突，情緒失控毆妻，一肩扛下所有罪責，為大舅子、韓婦開脫。

林男被收押1個月後，考量到家裡仍有孩子要照顧，突然翻供，改稱韓婦要他頂罪，而韓婦遭約談後，再供出死者哥哥也有動手。

新北地檢署今偵結，依傷害致死罪起訴3人，並請法院依家庭暴力防治法加重林男與林的大舅子徒刑。