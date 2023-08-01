國民黨立委王鴻薇今(1日)開記者會，指控民進黨2024總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安的高雄師範大學成人教育研究所的論文涉嫌抄襲，且經過Turnitin系統比對後，發現抄襲比率高達54％。潘孟安2010年完成的碩論頁22-23，完全照搬沈全榮2006年碩論頁13的內容，不只文字幾乎一樣，甚至懶到連錯字都沒改。還有2006年沈完成論文時，當時確實只有6座國家公園，潘孟安2010年竟不知道已有8座國家公園，成抄襲鐵證。

王鴻薇指控賴清德競選總幹事潘孟安，其高雄師範大學成人教育研究所的論文涉嫌抄襲，且經過Turnitin系統比對後，發現抄襲比率高達54％，不只抄國家公園網站，甚至還抄了至少6本期刊論文，全都沒有引述出處，比例大幅超越行政院副院長鄭文燦先前的30％抄襲。

「指導老師來說情了，錯字都抄，老師臉都丟盡了！」王鴻薇稍早在臉書發文表示，潘孟安的指導老師蔡培村出來說話了，不知道是不是民進黨都說好了，要走林智堅模式，一定要抬指導老師背書。潘孟安指導老師蔡培村曾任第5屆監察委員，他今天說潘孟安的論文這是十幾年前的論文，論文的引證或有疏失，少數註解不清，但引證時的疏失或不完全，並不是抄襲。「蔡教授，歡迎來參考陳冠安貼出的比對圖文！」

王鴻薇強調，潘孟安2010年完成的碩論頁22-23，完全照搬沈全榮2006年碩論頁13的內容，沈碩論裡將1961年誤植為1661年，潘論文因此也出現「1661年起內政部開始草擬國家公園法」的文句，不只文字幾乎一樣，甚至懶到連錯字都沒改。

王鴻薇指出，至於國家公園數量，由於沈的碩論是2006年完成，當時確實只有6座國家公園，但後續東沙於2007年、台江於2009年設立。如果潘孟安真是自己寫的，那於2010年完成的碩論，載明的國家公園數量應當是8座，而非是6座，不可能會出現潘碩論裡「截至目前為止台灣地區共成立六座國家公園」這段文字。高師大的瑕疵＋蔡培村教授的認可＝潘孟安的論文。這種成品恐怕潘孟安要補寫很久很多內容了。

粉專「興趣使然的路人」也開酸「有生以來第一次看到有人引用時直接抄論文名稱的，快笑死！指導教授沒有教我們孟安，引用的時候，論文名稱是寫在參考文獻裡面嗎？哪有人直接在內文全部寫出來阿～以為碩士論文是按字計酬想要騙稿費嗎？」還有網友發現「研究動機與目的」第9行處，「探討探討那邊為什麼要重複兩次啊？（興：Ctrl+C，Ctrl+V 用到忘我了吧？）」論文內容中不少錯謬處引發熱議。