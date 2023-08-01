成都世大運羽球混合團體1日展開8強淘汰賽，預賽3戰全勝晉級的中華隊出戰美國隊，第1點混雙雖以1比2局數讓出，不過接下來在第2點男單、第3點女單及第4點男雙都順利直落二收下勝利，以總比分3比1逆轉勝，搶進2日上午9點進行的準決賽，將與馬來西亞爭取金牌戰門票，由於羽球項目不會進行銅牌戰，因此中華隊搶進4強也至少保底銅牌。

世大運羽球混合團體項目8強賽，第1點混雙中華隊派出柏禮維／張淨惠，面對比較陌生的對手打得有點辛苦，首局19比21讓出，第2局前半局也曾面臨4比7落後，不過兩人這時也找到節奏，透過連續得分取得14比7領先，並以21比14追回1局。

決勝第3局柏禮維／張淨惠開局面對0比3落後，再一路苦追的劣勢下未能扭轉戰局，16比21被美國隊亞卓安（MAR Adrian king-sun）／凱特琳（NGO Katelin hanna）拿下第1點。

第2點男單李佳豪提拍上陣，第1局開局就是5比1先發制人，兩局比賽都沒有遇到太多麻煩，21比6、21比8輕取對手；第3點女單宋碩芸21比14、21比13再下一城，幫助中華隊總比分2比1聽牌。

第4點男雙由葉宏蔚／李芳至聯手，21比7、21比14直落二關門，為中華隊拿下確定勝利的1點，延續連勝順利前進4強。

中華隊過去參加過2007曼谷、2011深圳、2013喀山、2015光州及2017台北5屆世大運，總共斬獲7金9銀17銅，其中2017台北世大運在溫暖主場的加持下，女單戴資穎、男單王子維、女雙許雅晴／吳玓蓉、混雙王齊麟／李佳馨及混合團體勇奪5面金牌，算是金牌大豐收的一屆。