草屯鎮惠德宮邀南投縣長許淑華點燃起馬炮後，展開城隍爺聖誕千秋遶境祈安活動。（楊靜茹攝）

立委馬文君等來賓點燃起馬炮後，草屯鎮惠德宮展開城隍爺聖誕千秋遶境祈安活動。（楊靜茹攝）

農曆6月15日城隍聖誕將展開日巡，由七爺、八爺護駕城隍爺遶境祈福，沿途信眾敬備香案祈福。（楊靜茹攝）

台灣揮別新冠疫情，農曆6月15日城隍聖誕，南投縣四大鄉鎮城隍廟盛大舉行城隍爺聖誕千秋遶境祈福活動，南投縣長許淑華、立委馬文君及草屯鎮長簡景賢等人受邀出席草屯惠德宮城隍爺聖誕慶典，許淑華等來賓點燃起馬炮後，金鼓齊鳴與漫天鞭炮聲中展開遶境，沿途家家戶戶敬備香案祈福。

南投市配天宮、草屯鎮惠德宮、埔里鎮瀛海城隍廟及竹山鎮靈德廟擴大舉行城隍聖誕千秋活動，南投縣長縣長許淑華午時分赴草屯鎮惠德宮及南投市配天宮，為廟方辦理的遶境活動點燃起馬炮，恭送城隍爺出巡遶境，祈求縣境平安。

金鼓齊鳴與漫天鞭炮聲中，牛頭、馬面當先鋒，七爺、八爺及八家將在後，鼓陣、陣頭及隨行護駕信眾，沿著草屯鎮、南投市區街道遶行，沿途信眾商家設案迎接祭拜，整個街市熱鬧滾滾，南投市長張嘉哲及南投縣議員游顥、林儒暘、李洲忠、簡峻庭、蔡銘軒、唐曉棻、莊士傑、廖梓佑、林友友等人，也都共襄盛舉。

埔里鎮瀛海城隍廟指出，城隍是陰間行政官、司法官，專司人間善惡之記錄、通報及亡靈審判和移送，農曆6月15日城隍聖誕會前夕舉行夜巡，聖誕當天舉行日巡，夜巡由七爺、八爺帶領，掃除地方危害，日巡則是七爺、八爺等護駕主神城隍爺巡視，祈福意味濃厚。

許淑華表示，近年受新冠疫情影響，許多宗教文化活動停辦，今年城隍爺聖誕，四大鄉鎮都恢復辦理遶境祈福，看到這麼多人齊聚一堂，為城隍聖誕祈福，恢復街市往日榮景，相信在城隍神威庇佑下，一定能讓地方繁榮、平安順歲，縣府將大力支持宗教文化活動，未來可以考慮互相串連合作，擴大辦理，讓更多人感受地方民俗與宗教文化的魅力。