桃園市大溪區今凌晨0時許驚傳槍響，當地里長向警方報案後，警方調監視器以車追人，查獲民眾違法狩獵，依法函送農業局裁罰。不過地方質疑，從派出所到案發地點夜間車程不到5分鐘，員警卻過10分鐘才到場，且到場也沒下車查看，對此大溪分局表示，督察組查處中，若有疏失將懲處。

大溪警分局指出，今凌晨0時許，大溪康莊路三段有民眾聽聞槍響，經里長向警方反映，內柵派出所立即派員前往現場查看並未發現人車，經調閱監視影像以車追人，掌握疑似嫌疑人使用車輛，經比對相關行為人頭戴頭燈，身背疑似自製獵槍，警方不敢大意，連夜查明發現為民眾違法狩獵，今已通知嫌疑人到案說明，並依法函送農業局裁罰。

市議員陳治文表示，今接獲義和里長簡淵川及附近里民投訴，要求大溪分局針對里長報案後，員警到場速度及積極度檢討。簡淵川說，內柵所至案發地點車程約5分鐘，員警卻花超過10分鐘才到場，且警員單人第一時間到場也沒下車查看，就請他分頭查看。

陳治文說，員警警戒心需加強，且對獵槍的管制與使用時機，呼籲有關單位要加強獵人專業教育、治安單位也要加強查核，避免發生不幸事件。據了解，開槍民眾為來自復興區合法持有獵槍的原住民族獵人，今凌晨0時許追逐獵物從復興追到大溪，已超過狩獵範圍。

對此，大溪警方說明，有關民眾反映受理報案延遲，已由大溪分局督察組查處中，如有疏失將依規定懲處究責。