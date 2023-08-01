東嶼坪的民宅在這次風災中地基被淘空。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

花嶼碼頭堤面不敵這次風災巨浪，嚴重損壞。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

中颱「杜蘇芮」肆虐澎湖第四天，雖然在國軍全力投入災後復原後，已漸恢復市容。但包括望安等南海各離島與七美，都出現道路柔腸寸斷，碼頭海堤毀損，居民家園一片狼藉，因此澎湖縣長陳光復繼昨天在澎湖本島勘災後，今則專船前往花嶼、七美、東嶼坪、東吉勘災，以了解地方建設實際需求。

陳光復表示，東嶼坪、東吉在這次風災中，都面臨用水、用電、地基掏空及海提破碎問題，將與鄉公所、海管處共同研商解決。同時指示縣府各相關局處加緊腳步，全力協助各離島早日重整家園。

陳光復今首站抵達台灣最西邊的花嶼，首先映入眼簾的是，一群空軍官兵正協助花嶼打掃家園，當場對這些國軍們展現軍民一家精神表示感謝。見花嶼碼頭堤面因受颱風激起巨浪影響，碼頭遭強浪沖刷掏空，對漁港泊靠靜穩度影響甚大，當場指示將岸邊石塊往外推當消波塊，以利消波，保護港區安全。

至於1993年興建的花嶼國小宿舍，雖在這次風災嚴重損壞，但經評估結構尚屬完整，將以整修方式儘速整理。而花嶼衛生室遭遇地基掏空，自來水管線斷裂沒有水，陳光復指示重新接管，解決用水問題。

接著轉往七美視察南滬港碼頭，關心港口消波塊消波情形，建議可就地取材，利用現有石塊強化消波功能。針對航道警示燈毀損，陳光復指示儘速修復，以維船隻航行安全。

七美鄉公所規劃把知名地標「愛在七美」重新整理，增設舞台區，縣府將協助將原字防鏽、上漆，增加燈飾，讓地標亮起來，在不影響地基結構及生態下，做好水土保持及周邊綠美化。