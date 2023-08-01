第五屆唐獎頒獎典禮今天舉行，6位得主在台齊聚，600多位國際人士及產官學界代表共同見證榮耀時刻。促使新冠肺炎mRNA疫苗誕生而拯救人類的的生技醫藥獎得主卡塔林‧卡里科表示，mRNA疫苗不是少數人發明，而是奠基於100年的科技基礎。

第五屆唐獎去年選出，永續發展獎得主傑佛瑞‧隡克斯、生技醫藥獎得主卡塔林‧卡里科、德魯‧魏斯曼和彼得‧庫利斯、漢學獎得主潔西卡‧羅森、法治獎得主為雪柔‧頌德絲。不過去年因為疫情而未舉行頒獎典禮，改為今年舉行。

唐獎教育基金會執行長致詞表示，過去幾年人類面臨許多挑戰，包括氣候變遷、新型態傳染疾病、貧富差距、地緣政治及能源問題等，特別是新冠肺炎疫情席捲全球三年，因此人類一定要突破困難，來解決這謝問題。而唐獎設置的目的，就是遴選世界有影響力的人才，為人類文明及永續發展而努力。

傑佛瑞‧隡克斯說，21世紀人類正處於轉折點，需要科學、技術新知識以克服極端環境危機，以新道德觀來放下國家間的競爭，解決人類的共同挑戰和緊急需求。他指出，當今的挑戰和任務包含人類活動的所有層面，小至各社會的生活品質，大到國際的和平與合作。

卡塔林‧卡里科、德魯‧魏斯曼和彼得‧庫利斯等三人，在新冠肺炎疫情期間，他們的研究促使mRNA疫苗的誕生，為人類解決了一個大問題。

不過卡塔林‧卡里科表示，mRNA技術早在1961年就被發現，而新冠肺炎mRNA疫苗不是他們3個人發明的，而是基於100年的科技進步，由數十萬科學家、醫師、工程師和專家的共同努力完成。

卡塔林‧卡里科是一個出生於匈牙利的傑出科學家，她表示，高中時老師給她一本書，裡面提到如果態度正確，可以把壓力轉為正面力量。從此，她遇到失敗或挑戰時，就以這樣的態度面對，克服了許多困難。她鼓勵對自然現象有興趣的女性，常保好奇心，相信自己，必能成為優秀的科學家。

德魯‧魏斯曼說，mRNA-LNP開發新醫療法有巨大潛力，獲唐獎讓他得以幫助低收入國家與地區發展RNA研究基礎設施。目前已在烏克蘭、巴西等18個地點看到成果，他相信這是幫助解決新藥和疫苗獲取不平等問題的關鍵。

彼得‧庫利斯則說，mRNA疫苗的脂質奈米顆粒（LNP）反映他50年埋首工作、眾多合作者和好運氣，若沒有對膜的脂質做基礎研究，就不會開發出任何奈米藥物。

潔西卡‧羅森說，她投入一生深入研究中國文化，逐漸體會到當今複雜的世界中，中國古老傳統的貢獻對於人們理解和欣賞所有全球互動至關重要。

雪柔‧頌德絲指出，她過去的學術實踐與研究工作得到世界各地比較法學者及實務工作者的巨大幫助，比較法學領域與他人合作非常重要。