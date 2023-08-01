前彰化縣長卓伯源7月31日在南韓議會發表「和平談話」，倡議台灣和韓國如何在維護亞洲和平的態度下與西方對話，他表示，台韓過往曾歷經多次政治動盪，應從文化與文明的切入，用相同的文明脈絡促進融合，「讓台海和平，亞洲和平，世界就能和平」。

卓伯源參與參與前副總統呂秀蓮發起的「台韓和平親善之旅」，前往南韓發表和平談話，卓伯源說，2022年來全球面臨美中貿易戰、新冠疫情、與俄烏戰爭的衝擊，使得地緣政治交界的國家處境格外艱難，位在印太地區民主價值前沿的台灣、韓國和日本也陷入美中關係的考驗。

尤其2022年8月的第四次兩岸危機，使得台灣與韓國的情境類似，雖然印太地區攸關美國利益，但卻非歐洲首要關注。卓伯源說，俄烏戰爭尚未明朗化，歐洲自顧不暇，中國大陸與歐洲的經貿結構難以在短期實現「去風險化」，導致歐盟民眾對於兩岸問題仍保持中立態度。

卓伯源強調，多數印太地區國家多也不願美中選邊站，像是新加坡雖有美軍進駐樟宜基地，也不期待美中衝突，而是希望保持多元關係，避免被任何一方貼標籤，如今美台大選將至，「打『台灣牌』不如讀懂中國」，國際關係權威學者季辛吉更指出，美國不會為兩岸議題與中國大陸衝突，勵兩岸問題直接展開對話。

卓伯源也以法國東部首府「史特拉斯堡」為例，該城市於羅馬共和時期，位處日耳曼、凱特、羅馬三大文化交界，雖有多次反覆的政治轉移，但作為中立的自由市，避開大國的正面對決，一改衝突的政治前沿地帶，成為今日歐盟的中心。

卓伯源指出，「我們應該從文化與文明的視閾看台灣的能動性，降低東西方之間的理解差距，用相同的文明脈絡促進融合，讓台海和平，亞洲和平，世界就能和平」，台灣和韓國應攜手建立東西方家文化的橋接地帶，韓國是東亞海洋與陸地文明的陸橋，台灣則是串聯島鏈與大洋的泊口，就像是史特拉斯堡，讓文化超越政治與地理的藩籬，建立亞洲文明的和平秩序。