宏碁台灣推出首款WiFi 6電競雙頻路由器「Predator Connect W6d」，搭載2.0 GHz 4核心處理器，快速1GB RAM、大儲存4GB ROM，高效不延遲；配置Wi-Fi 6 AX6000雙頻訊號，可提供最高160MHz頻寬，透過 Hybrid QoS混合式服務可智慧偵測並加速傳輸流量，讓訊號覆蓋範圍大幅提升至80坪，利用EasyMesh形成網路覆蓋無死角，玩家可隨心所欲坐享零死角的無縫連網體驗。

此外，藉由Predator Connect APP能 一鍵掌控家庭網路設備，並內建RGB LED指示燈，立即反映訊號強弱，同時享受內建Trend Micro家用安全引擎帶來的終身安全防護 。 Predator Connect W6d即日上市，售價6990元，可 至Acer Store選購 ，原價屋、燦坤3C、PChome24購物、MOMO購物網、三井 3C、順3C 等賣場陸續上架，上市限量優惠，買再送Predator Galea 365電競耳機(市價1990 元)。

Predator Connect W6d擁有時下卓越規格，包括2GHz四核心處理器、1GB DDR4 RAM和4GB大容量ROM 的支援；具備的雙頻AX6000 Wi-Fi 6，高達160MHz的頻道寬度，2.4GHz頻段可達到1148 Mbps、5GHz 頻段可達到4804 Mbps，相較於上一代802.11ac（Wi-Fi 5） 快了2.7倍，最大程度地減少慢速、壅塞和延遲問題。還有，1 個2.5 Gbps連接埠與4個1Gbps連接埠可充分運用，輕鬆串聯電競電腦、智慧電視或遊戲機，滿足超快的有線連接。

內建的混和式服務品質Hybrid Quality of Service（QoS），包括Intel Killer Prioritization Engine，可偵測並加速網路流量，以實現極速傳輸、憑藉智能設備識別功能Intelligent Device Recognition，讓路由器能在任何裝置或應用程式上輕鬆運作。內建ACS自動通道選擇功能，只需輕鬆點擊，即可切換至連接的 Wi-Fi頻段中較不壅塞的通道，讓效率提升，Predator Connect W6d高效率且穩定的無線網路連線滿足高畫質遊戲的大流量需求。